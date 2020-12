Verkehr in Düsseldorf : So sollen die Umweltspuren ersetzt werden

Düsseldorf Die umstrittenen Umweltspuren in Düsseldorf sollen am 1. März Geschichte sein, das hat OB Stephan Keller angekündigt. Jetzt hat die Stadt Maßnahmen präsentiert, die stattdessen für bessere Luft sorgen sollen.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller hat das Aus für die von seinem Vorgänger Thomas Geisel eingeführten Umweltspuren zum 1. März verkündet. Doch ein Ersatz muss her, um die Vorgaben zur Luftreinhaltung einhalten zu können. In einer Beschlussvorlage für den Umwelt- und Verkehrsausschuss sind diese Maßnahmen nun detailliert aufgeführt. Hier der Überblick:

Ampelsteuerung: Über Ampelsteuerung soll der Verkehr so gesteuert werden, dass auf den besonders belasteten Streckenabschnitten alle Grenzwerte eingehalten werden können. Hierzu sind die Ampelanlagen an den Knotenpunkten Werstener Straße/Universitätsstraße; Mecumstraße/Auf'm Hennekamp und Münchener Straße/Südring vorgesehen. Zusätzlich soll auf der Merowinger Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit in beiden Richtungen auf 30 km/h begrenzt werden Die reduzierte Höchstgeschwindigkeit soll dann, so die Pläne der Stadt, zu einer „Grünen Welle“ führen und damit zu flüssigerem Verkehr.