Verkehr in Düsseldorf : Rheinufertunnel zwei Monate lang nachts gesperrt

Düsseldorf Zwei Monate lang muss der Rheinufertunnel in Düsseldorf nachts komplett gesperrt werden. Die Stadt lässt dort eine neue Funktechnologie installieren. Eine Nacht pro Woche ist der Tunnel jedoch befahrbar.

Der Rheinufertunnel in der Düsseldorfer Innenstadt muss für die Erstausstattung mit einer digitalen Funkanlage für „Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“ (BOS) in den Nächten vom 10. Oktober bis zum 11. Dezember komplett gesperrt werden. Zusätzlich werden die UKW-Frequenzen für die Radiosender eingespeist.

Ausgerechnet während der Flutkatastrophe in diesem Jahr ist der digitale Polizeifunk in Nordrhein-Westfalen an vielen Orten ausgefallen. Zwar hätten alle Basisstationen eine Notstromversorgung in Form einer Batterie, heißt es in dem Bericht des NRW-Innenministeriums. Diese gewährleiste den Betrieb bei einem Stromausfall für mindestens vier weitere Stunden.