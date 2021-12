Verkehr in Düsseldorf : Landeshauptstadt ist an Rhein und Ruhr auch Stau-Hauptstadt

Stau auf der Corneliusstraße in Friedrichstadt – ein bekanntes Bild für viele Pendler in Düsseldorf. Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mehr als 40 Stunden haben Pendler in Düsseldorf im zu Ende gehenden Jahr im Stau verbracht. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Düsseldorf ist die Stau-Hauptstadt 2021 in NRW. Das geht aus der aktuellen Studie des Verkehrsanalysten Inrix hervor. Demnach stand ein Berufspendler in Düsseldorf in diesem Jahr durchschnittlich 43 Stunden im Stau – gefolgt von 42 Stunden in Köln. Damit kletterte Düsseldorf im Ranking der staureichsten Städte Deutschlands im Vergleich zum Vorjahr von Rang acht auf Rang fünf.