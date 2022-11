Verkehr in Düsseldorf​: Kniebrücke ab sofort teilweise gesperrt​

Verkehr in Düsseldorf

Die Rheinkniebrücke in Düsseldorf. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Äußerst kurzfristig hat die Stadt Düsseldorf angekündigt, dass es am Donnerstag zu Sperrungen im Bereich der Kniebrücke kommen wird. Grund sind Rodungsarbeiten, die dort durchgeführt werden.

Am Donnerstag und Freitag kommt es im Bereich der Kniebrücke zu Sperrungen. Das hat die Stadt am Donnerstagmorgen sehr kurzfristig mitgeteilt.

Demnach werden am rechtsrheinischen Widerlager der Rheinkniebrücke unter der Abfahrtsrampe in Fahrtrichtung Rheinufertunnel „ab sofort und bis zum morgigen Freitag“ Rodungsarbeiten ausgeführt. Die Arbeiten laufen jeweils ab 7 Uhr und dauern bis 16 Uhr an.