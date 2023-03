Verkehr in Düsseldorf Wo in Düsseldorf neue Straßen gebaut werden

Düsseldorf · Der Bau der großen Ortsumgehungen verzögert sich weiter. Aber sie sollen noch kommen, nur in anderer Form. Was Stadt und Politik an welchen Stellen in der Stadt planen.

13.03.2023, 13:08 Uhr

Unter der Brücke am Wehrhahn und an den Gleisen entlang soll die Toulouser Allee ein Stück verlängert werden, dann rechts auf die Worringer Straße treffen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Alexander Esch

Um Düsseldorfs lange verfolgten Straßenneubaupläne ist es ruhig geworden. Lauter geht es da gerade auf Bundesebene zu, wenn Grüne und FDP darum streiten, ob es noch mehr Autobahnen benötigt. Wie also ist die Lage in Düsseldorf? Die Antworten der Stadt auf die Fragen unserer Redaktion zeigen: die Umsetzung der zentralen Projekte verzögert sich nicht nur, sie kommen mit Blick auf den Autoverkehr in abgespeckter Form.