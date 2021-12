Verkehr in Düsseldorf : Gebühr für E-Scooter steigt deutlich - Anzahl wird reduziert

Geparkte E-Scooter vor dem Hauptbahnhof. Foto: dpa/Henning Schoon

Düsseldorf Für die Anbieter von E-Scootern wird sich in Düsseldorf einiges ändern. So steigt die Jahresgebühr für jeden Roller deutlich an. Die Zahl der E-Scooter wird dagegen stark reduziert. Die Stadt wird in drei Gebiete aufgeteilt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anbieter von E-Scootern müssen in Düsseldorf künftig tiefer in die Tasche greifen. In der neuen Sondernutzungssatzung ist festgelegt worden, dass die Gebühren für die Elektroroller deutlich auf 50 Euro pro Gerät und Jahr im Innenstadtgebiet und 30 Euro pro Gerät und Jahr in den Außenbezirken angehoben werden. Bisher betrug die Gebühr einheitlich 20 Euro pro Jahr.

Zudem soll die Zahl der E-Scooter in der Innenstadt auf 1800 begrenzt und damit halbiert werden. In einem Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Münster war zuvor die Vorgehensweise der Stadt bestätigt worden, das gewerbliche Anmieten von Leihfahrzeugen im öffentlichen Straßenraum als genehmigungspflichtige Sondernutzung anzusehen.

Die Anhebung der Sondernutzungsgebühr für die E-Scooter ist Bestandteil der neuen Strategie für den Umgang mit den E-Scootern. Kernbestandteile sind die Limitierung der Fahrzeuge, eine flächendeckende innerstädtische Parkverbotszone mit der Einrichtung von festen Scooter-Stationen, Kontrollen sowie die jetzt beschlossene Erhöhung der Sondernutzungsgebühr.

Foto: Christoph Schroeter 7 Bilder Neue Regeln gegen das E-Scooter-Problem am Rheinufer in Düsseldorf

„E-Scooter werden oft ordnungswidrig gefahren und verbotswidrig abgestellt. Dies beeinträchtigt besonders Fußgänger und darunter Menschen mit Sehbeeinträchtigung erheblich und ist ein Ärgernis“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller. Mit den neuen Regeln wolle man eine nachhaltige Verbesserung der Situation bewirken.

Aufteilung in drei E-Scooter-Gebiete Die Zahl der E-Scooter im Stadtgebiet soll künftig auf 8400 Stück begrenzt werden. Diese sollen sich wie folgt auf drei Gebiete verteilen:

Gebiet A: Dieses erstreckt sich über die Stadtteile Altstadt, Carlstadt und Stadtmitte. Die Sharing-Anbieter dürfen ihr Angebot dort ausschließlich stationsbasiert anbieten. Die im Gebiet A Anzahl wird auf 1800 E-Scooter begrenzt. Grundlage dafür bilden die Kapazitäten der Abstellmöglichkeiten in den Sharing-Stationen.

Foto: Endermann, Andreas (end) 26 Bilder So sieht die autofreie Düsseldorfer Innenstadt aus

Gebiet B: Dieses umfasst folgende Stadtteile: Pempelfort, Golzheim, Derendorf, Mörsenbroich, Düsseltal, Flingern-Nord, Flingern-Süd, Oberbilk, Friedrichstadt, Unterbilk, Bilk, Niederkassel und Oberkassel. In diesem Gebiet dürfen die Sharing-Anbieter ihre Fahrzeuge überwiegend gemäß dem Free-floating-Prinzip anbieten, also ohne feste Stationen. In besonders beanspruchten Gebieten wie Stadtteilzentren, Einkaufsstraßen oder POIs sollen jedoch Sharing-Stationen mit entsprechenden Parkverbotszonen eingerichtet werden. Die Begrenzung der Flottengröße für Gebiet B wird auf rund 4900 E-Scooter festgelegt.

Gebiet C: Dazu gehören alle übrigen Straßen und Plätze, die nicht in den Zonen A und B liegen. Dort bieten die Sharing-Anbieter ihre Fahrzeuge grundsätzlich gemäß dem Free-floating-Prinzip an. Wie in Gebiet B werden in den vereinzelten, besonders beanspruchten Gebieten wie Stadtteilzentren, Einkaufsstraßen oder POIs Sharing-Stationen mit entsprechenden Parkverbotszonen eingerichtet. Um ein entsprechendes Angebot zu sichern und insbesondere die erste und letzte Meile zu stärken, sollen in dieser Zone 1700 E-Scooter verfügbar sein.

Zudem strebt die Stadt mit den E-Scooter-Anbietern eine Vereinbarung zur freiwilligen Selbstverpflichtung an. Dazu gehören beispielsweise die Nutzung von ausschließlich emissionsfreien Fahrzeugen für den Austausch der Akkus, der Einsatz von Ordnungspersonal durch die Anbieter oder die Erprobung neuer technischer Lösungen bei der Ortung der Fahrzeuge.

Zahl der E-Scooter Seit Mitte des 2019 können E-Scooter im öffentlichen Straßenraum in Düsseldorf gemietet werden. Inzwischen sind fünf Anbieter in der Stadt vertreten, deren Gesamtflotte 12.700 Fahrzeuge umfasst (Stand: August 2021).

(csr)