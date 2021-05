Verkehr in Düsseldorf : Busse und Bahnen haben an immer mehr Ampeln Vorrang

Düsseldorf Zahlreiche Ampeln im Düsseldorfer Stadtgebiet werden umgerüstet, um Bussen und Bahnen Vorrang zu gewähren und den Nahverkehr so zu beschleunigen. An welchen Anlagen derzeit gearbeitet wird.

Zurzeit wird die Anlage an der Neusser Straße/Hubertusstraße nach einem technischen Defekt erneuert. Weitere Verbesserungen für den ÖPNV folgen bis zum Monatsende, unter anderem an der Kalkumer Straße. Dort werden zwei Anlagen an der Elsässer Straße und am Kleinschmitthauser Weg erneuert. Die Signalanlagen müssen dafür am 18. und 26. Mai abgeschaltet werden. Ortskundige Autofahrer sollten die Verkehrsknoten an den Tagen möglichst meiden.