Neuer Verkehrsversuch in Düsseldorf : Ampel-Bündnis will Fahrradspuren am Rhein

Düsseldorf SPD, FDP und Grüne planen zwischen Messe und Oberkasseler Brücke Protected Bike-Lanes. Für Autofahrer fielen zwei Spuren weg. Die CDU-Ratsfraktion kündigte an, den Antrag am Dienstag im Verkehrsausschuss abzulehnen.

Das Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen will von der Verwaltung Fahrradspuren entlang der Rheinachse – von der Oberkasseler Brücke über die Cecilienallee und die Rotterdamer Straße bis zur Höhe Lohauser Deich – einrichten lassen. Laut Planung sollen in beide Fahrtrichtungen sogenannte Protected Bike-Lanes entstehen, wie es sie schon in Berlin gibt und die in Form eines Pop-up-Radweges gekennzeichnet werden. Der Verkehrsversuch soll befristet bis zum 31. August 2020 gehen und wäre nach den drei Umweltspuren der nächste Eingriff in den motorisierten Individualverkehr, für den sowohl in Richtung Norden als auch Süden eine Fahrspur wegfiele. Über den Antrag des Ampel-Bündnisses wird am Dienstagnachmittag im Ordnungs- und Verkehrsausschuss abgestimmt, die CDU-Ratsfraktion kündigte an, ihn abzulehnen.