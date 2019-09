Verkehr in Düsseldorf : A46-Sperrung am Wochenende - das sind die Umleitungen

Wer von der linksrheinischen Seite in Richtung Wuppertal fahren will, wird in der Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk von der Autobahn abgeleitet und über die Münchener Straße bis zur A59-Anschlussstelle Düsseldorf-Garath geführt. Dort kann über die A59 in nördlicher Richtung (Richtung Wuppertal) die A46 im Kreuz Düsseldorf-Süd wieder erreicht werden.

Aus der Gegenrichtung, von der A46 aus Richtung Wuppertal kommend, führt die Umleitung ab dem Kreuz Düsseldorf-Süd auf die A59 in Richtung Leverkusen. In der Abfahrt Düsseldorf-Garath geht es auf die Münchener Straße und in Düsseldorf-Bilk wieder auf die A46.

Umleitungen für die A46-Auffahrten Düsseldorf-Bilk in Richtung Wuppertal, Düsseldorf-Wersten in beide Richtungen und Düsseldorf-Holthausen in Richtung Neuss werden über das Straßennetz der Stadt Düsseldorf ausgeschildert.