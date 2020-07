Verkehr in der Landeshauptstadt : Düsseldorf verliert den Charakter einer Pendlerstadt

Ein Bild aufgenommen vor der Corona-Krise, als sich die Autos im Berufsverkehr auf der Witzelstraße stauten. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Autofahrer können sich freuen: Auch nach dem Corona-Shutdown liegt das Verkehrsaufkommen in Düsseldorf immer noch rund 34 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang zählt deutschlandweit zu den stärksten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrik Gaasterland

Das Verkehrsaufkommen in Düsseldorf steigt nach dem Shutdown langsam wieder an, liegt aber in der jetzigen Phase der Corona-Krise weiterhin deutlich unter den Werten des Vorjahres. War in diesem Jahr zu Corona-Hochzeiten von Mitte März bis Anfang Mai 58 Prozent weniger auf den Straßen im Vergleich zu 2019 los, so war es im Zeitraum vom 4. Mai bis zum 19. Juli immer noch ein Minus von gut 34 Prozent. Dieser Rückgang zählt in Deutschland nicht nur zu den stärksten, sondern auch zu den am längsten anhaltenden. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsdatenauswertung des Anbieters TomTom. Die Daten stammen nicht nur von Nutzern von Navigationsgeräten, sondern unter anderem auch von Smartphones und dem Maps-Dienst von Apple. Ein Überblick über die Entwicklung des Verkehrs in diesem Jahr:

Woran ist das Verkehrsaufkommen ablesbar? Das Verkehrsaufkommen kann unter anderem an GPS-Messungen aus den Fahrzeugen und am sogenannten Congestion Level abgelesen werden. Der Congestion Level drückt aus, wie viel Zeit ein Autofahrer aufgrund von Staus und erhöhten Verkehrsaufkommen verliert.

Info Anonymisierte Bewegungsausschnitte Daten Die Datensätze bilden nach TomTom-Angaben ungefähr zehn bis 20 Prozent aller Autofahrer ab. Die Grundlage sind anonymisierte Bewegungsausschnitte, die keine Rückschlüsse auf die Route zulassen. Düsseldorf Auch die Stadt Düsseldorf greift auf solche Daten zurück, etwa bei der Bewertung von Verkehrsversuchen wie den Umweltspuren.

Wie war die Lage vor der Corona-Krise? Im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 15. März lag das Verkehrsaufkommen in Düsseldorf auf einem vergleichbaren Niveau wie 2019.

Am besten kamen die Autofahrer in der ersten Woche des aktuellen Jahres im zweiten Teil der Weihnachtsferien durch den Verkehr. Dort lag der Congestion Level 52 Prozent unter dem 2019er Jahresdurchschnitt. Die verkehrsstärkste Woche 2020 war bisher die vom 20. bis zum 26. Januar.

Wie verlief die Shutdown-Phase? Das Verkehrsaufkommen brach – von der Autobahn bis zur kleinen Wohngebietsstraße – deutlich ein. Die Anzahl der GPS-Messungen kamen an Werktagen zwischen 6 und 19 Uhr vom 16. März bis zum 3. Mai im Vergleich zum Vorjahr auf nur 60 Prozent. Nach Feierabend und am Wochenende war der Rückgang sogar noch stärker.

Auch der Congestion Level fiel weit unter das Durchschnittsniveau des Jahres 2019. In der Woche vom 13. bis zum 19. April lag der Wert 66 Prozent darunter und ist damit der bisherige Rekordwert für 2020. Ein derartiger Rückgang des Congestion Levels in Düsseldorf gehört laut TomTom-Auswertung in Deutschland zu den stärksten und auch zu den nachhaltigsten. Das heißt: Im Vergleich zum Vorjahr verlieren Autofahrer in Düsseldorf seit des Shutdowns deutlich weniger Zeit im Verkehr.

Wie waren die vergangenen elf Wochen? Autofahrer können sich freuen: Sie verlieren seit März und auch nach den ersten Corona-Lockerungen immer noch deutlich weniger Zeit im Straßenverkehr. Nach wie vor liegt der wöchentliche Congestion Level ganz deutlich unter dem Durchschnittswert des Jahres 2019.

Weniger Verkehr auf den Straßen scheint von den Auswertungen der GPS-Messungen zwischen dem 4. Mai und 19. Juli bestätigt zu werden. Der Wert erreicht tagsüber an Werktagen nur 68 Prozent das Niveau des Zeitraums im Vorjahr. Auffällig ist hierbei, dass der Rückgang der GPS-Messungen in Wohngebieten am wenigsten stark ausgeprägt ist. Ein Indiz dafür, dass viele Menschen die Ferien zu Hause verbringen.

Ist Düsseldorf noch die typische Pendlerstadt? Düsseldorf gilt mit rund 300.000 Einpendlern als besondere Pendlerstadt. Doch seit Beginn der Corona-Krise im März wird nicht mehr in der gekannten Form mit dem Auto gependelt.

2019 hatte die Verteilung des Autoverkehrs noch das typische Muster für eine Pendlerstadt mit zwei ausgeprägten Spitzen im Berufsverkehr an Werktagen: eine Spitze am Morgen mit dem Höhepunkt gegen 8 Uhr, eine zweite Spitze am Nachmittag, die ihren Höhepunkt gegen 17 Uhr erreicht. Mitte März löste sich dieses Schema auf und bildete sich bis heute nicht wieder aus. Anstelle von zwei Spitzen sehen die Datenauswerter nur noch eine gut erkennbare Spitze am Abend, die aber im Vergleich zu 2019 deutlich niedriger ausfällt. Die Morgenspitze entfällt in Düsseldorf komplett, der Congestion Level erreicht tagsüber ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr.

Übrigens: Typisch für eine deutsche Pendlerstadt ist es, dass es die markanten Spitzen an Freitagen nicht gibt – schon vor Covid-19 war der letzte Tag vor dem Wochenende für Pender ein beliebter Tag für Home Office.