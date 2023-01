Verkaufsoffener zur Boot-Messe Warum einige Geschäfte am Sonntag in Düsseldorf nicht öffnen wollen

Am Sonntag können die Geschäfte in der Innenstadt und in der Altstadt anlässlich des letzten Tages der Messe Boot öffnen. Aber welches Bild werden die Stadttouristen und interessierten Düsseldorfer erleben, wenn sie in die City kommen? Nutzen die Geschäftsleute die Möglichkeit, von 13 bis 18 Uhr zu öffnen?