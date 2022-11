Shopping-Wochenende in Düsseldorf Droht der Stadt am Wochenende ein Verkehrschaos?

Auch ein Teil der Königsallee könnte wieder blockiert sein. Die Polizei hatte die Einkaufsstraße vergangene Woche gesperrt, weil hier in diesem Jahr Weihnachtsmarktbuden stehen und viele Passanten unterwegs sind. Nach einem Unfall mit sechs Verletzten am Dienstag werde der nördliche Teil der Kö auch künftig bei Bedarf gesperrt, teilte die Polizei mit. Generell wird geraten, das Auto lieber am Rand der Stadt zu parken und mit Bus oder Bahn in die City zu fahren. Dafür bieten sich zum Beispiel die Park-and-Ride-Parkplätze am Südfriedhof und am Südpark an. Wer aus dem Linksrheinischen kommt, kann zum Beispiel am Dominikus-Krankenhaus in Heerdt parken.