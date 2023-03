Einzelhandel in Düsseldorf will sich stärker beteiligen Verkaufsoffener Sonntag zur ProWein-Wesse

Düsseldorf · Die Geschäfte in vier Düsseldorfer Stadtteilen öffnen am Sonntag, 19. März. Anlass ist der Start der Fachmesse ProWein, die viele Touristen in die Stadt lockt.

17.03.2023, 17:45 Uhr

Schadowstraße in Düsseldorf: Hier werden viele Geschäfte am Sonntag öffnen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Zum Start der Fachmesse ProWein öffnen am Sonntag viele Geschäfte in den Stadtteilen Stadtmitte, Altstadt, Carlstadt und Kaiserswerth von 13 bis 18 Uhr. Die ProWein ist eine der größten internationalen Weinmessen und findet jährlich in Düsseldorf statt. 6000 Aussteller aus 61 Ländern werden erwartet. Jenseits des Messegeländes gibt es noch bis Dienstag eine Reihe von öffentlichen Veranstaltungen in der Innenstadt, nach dem Motto: „ProWein goes city“. So sollen alle angesprochen werden, die sich zwar für Wein interessieren, aber keinen Zutritt zu der ausschließlich für Branchenvertreter geöffneten Fachmesse haben. Die Düsseldorfer Einzelhändler wollen sich an dem verkaufsoffenen Sonntag breiter beteiligen und mehr dafür werben, als es im Januar der Fall war. Die nächste Sonntagsöffnung folgt am 7. Mai zur Interpack-Messe. Außerdem ist am 3. Dezember anlässlich des Weihnachtsgeschäftes ein verkaufsoffener Sonntag geplant.

(now)