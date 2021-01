Einkaufen in Düsseldorf : Das sind die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage 2021

Düsseldorf Der Haupt- und Finanzausschuss hat zehn verkaufsoffene Sonntage für das Jahr 2021 beschlossen. Der erste davon findet am 14. März in Eller statt. Drei Termine mussten abgesagt werden.

Den Anfang mit einem verkaufsoffenen Sonntag macht am 14. März der Ostermarkt in Eller. In Benrath dürfen die Geschäfte am 9. Mai öffnen, wenn der Maimarkt stattfindet. Den dritten verkaufsoffenen Sonntag soll es am 6. Juni parallel zu „Bilk ist auf der Rolle“ geben. In Oberkassel sind die Läden am 15. August zum Luegallee-Fest geöffnet. In Eller kann zum Gumbertstraßenfest und in Kaiserswerth zum Kartoffelfest am 12. September geshoppt werden. Eine Woche später ist die Carlstadt mit dem Hohe-Straße-Fest an der Reihe. Der nächste verkaufsoffene Sonntag folgt am 26. September in Pempelfort beim Nordstraßenfest. Am 10. Oktober geht es in Eller mit dem Künstlermarkt weiter. In Stadtmitte, der Altstadt und Carlstadt sowie in Eller sollen die Geschäfte zu den Weihnachtsmärkten öffnen dürfen, wie auch am 5. Dezember in Benrath, Bilk, Unterbilk, Kaiserswerth, Oberkassel und Pempelfort.