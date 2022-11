In Düsseldorf verhaftet : Promis wie Breiti und Jacques Tilly fordern Begnadigung von Gisa M.

Seit Anfang November sitzt Gisa M. in Haft. Ein offener Brief soll nun helfen. Foto: Verena Kensbock

Düsseldorf Die ehemalige Düsseldorfer Obdachlose Gisa M. ist seit Anfang November in Haft, weil sie mehrfach ohne Ticket Bahn gefahren ist. Ein offener Brief - den auch Prominente unterzeichnet haben - soll nun den NRW-Justizminister zur Begnadigung bewegen.

Am 4. November wurde Gisa M. verhaftet; trotz Protesten und Kundgebungen. Sechs Monate soll die ehemalige Obdachlose nun in der Justizvollzugsanstalt Willich II absitzen – für mehrfaches Schwarzfahren. Jetzt haben Künstler, Wissenschaftler, Gewerkschafter, Juristen, Kirchenvertreter und Prominente sowie viele Düsseldorfer gemeinsam mit dem Verein Fifty-Fifty einen offenen Brief an Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) verfasst. Darin fordern sie ihn auf, sich für eine Begnadigung von Gisa M. einzusetzen.