Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf Verurteilter beantragt Revision nach Vergewaltigungsprozess

Der 45-Jährige leugnete bis zum Schluss. Er sei aufgrund von Erektionsstörungen kaum in der Lage gewesen Sex zu haben. Die Vorwürfe seien eine Racheaktion seiner Ex-Partnerin, so die Argumentation. Der vorsitzende Richter bezeichnete die Aussage des Mannes in seinem Urteil als „Konstruktion von Schutzbehauptungen“.