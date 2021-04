Polizeieinsatz in Düsseldorf : Verfolgungsjagd nach Einbruch bei Juwelier

Düsseldorf Zwei Männer rammten bei der Flucht vor der Polizei zwei Streifenwagen. Die Beute aus dem Einbruch wurde sichergestellt, die Männer in Gewahrsam genommen.

Zivilkräfte der Polizei waren gerade unterwegs in der Innenstadt, als sie im Bereich der Schadowstraße/Berliner Allee ein Scheibenklirren hörten. Schnell konnte der Tatort zugeordnet werden. Als die Polizei eintraf, stürmten die Täter aus dem Gebäude und flüchteten mit einem VW Golf. Sie rammten an der Ecke Immermannstraße/Kreuzstraße zunächst den Wagen der Zivilstreife und anschließend frontal den Streifenwagen. Dabei wurden eine Polizistin und ein Polizist verletzt und mussten ambulant versorgt werden. Mit weiterer Unterstützung gelang es, die Männer (den 49-jährigen Fahrer und den 31-jährigen Beifahrer) zu überwältigen. Im Fahrzeug lag die Beute. Am Tatort konnte festgestellt werden, dass die Täter an dem Juweliergeschäft zunächst die Gittersperre beseitigt und anschließend die Eingangstür und die Vitrinen entglast hatten.

Die zur Tatbeute gehörenden Uhren und Schmuck wurden sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein weiterer 39-jähriger Tatverdächtiger in einem Hotel an der Hüttenstraße ausfindig gemacht werden. Er war nicht an der Tat in Düsseldorf beteiligt, wird aber der Bande zugerechnet. Außerdem konnte den Männern ein abgestelltes Fahrzeug in Bilk zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung dieses Pkw ergaben sich Hinweise auf Beute und spezielles Einbruchswerkzeug in Bezug auf eine Vielzahl von Einbrüchen bei Optikern und in Parfümerien. Dazu dauern die überregionalen Ermittlungen an. Die drei polizeibekannten Männer mit serbischer Staatsangehörigkeit reisen durchs Land und haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland.