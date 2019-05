Verfahren vor dem Amtsgericht Düsseldorf : „Sie sind mir zu weichgespült“

Düsseldorf Eine 62-jährige soll im Streit Mitarbeiterin der Bücherei beschimpft haben. Vor Gericht sparte die Dame nicht mit merkwürdigen Sätzen.

Den Bücherei-Kräften warf sie im nächsten Atemzug vor: „Die hören nicht zu, reden ohne Punkt und Komma, beleidigen mich, tun mich als blöde, dumme Nuss ab!“ Und als ein Gutachter zur Schuldfähigkeit der Angeklagten noch Fragen hatte, herrschte sie ihn an: „Sie sind mir zu weichgespült, an solchen Umgangsformen habe ich kein Interesse, ich bitte Sie, den Mund zu halten – noch Fragen?“ Der Richterin gelang es mit einigem Geschick in der Verhandlung dennoch, zwei Mitarbeiterinnen der Düsseldorfer Stadtbücherei als Zeugen zu befragen. Doch konnte sich keine an Details der Schimpfkanonade erinnern, die die Angeklagte telefonisch im Juni 2018 vom Stapel gelassen habe.