Feier zum Jubiläum Was ein Verein in Düsseldorf für Frauen mit Brustkrebs leistet

So viel Engagement ist außerhalb Deutschlands nicht verborgen geblieben und hat die Aufmerksamkeit der Pink Ribbon Foundation in Großbritannien – die Stiftung finanziert Projekte, die sich um an Brustkrebs erkrankte Menschen kümmern – gewonnen. „Wir haben vor ein paar Wochen, übrigens als einziges Beratungszentrum in Deutschland, eine Spende der Stiftung in fünfstelliger Höhe erhalten. Dafür sind wir sehr dankbar“, erzählt Rossella Marafioti nicht ohne Stolz. Und das Geld konnte der Verein gut gebrauchen, denn pünktlich zum 30-jährigen Bestehen ist, in der vierten überarbeiteten Auflage, der neue Brustkrebsratgeber erschienen und konnte mithilfe der Spende problemlos finanziert werden.