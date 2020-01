Renaturierung in Düsseldorf : Weiden und Auwälder in Düsseldorf: Verein will den Rhein renaturieren

Düsseldorf Der Verein Wald am Rhein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verlorene Natur wiederherzustellen. Bei den Pflanzarbeiten bindet er auch Düsseldorfer Schüler ein.

Er und seine Mitstreiter arbeiten mit anderen Organisationen, etwa dem Eifelverein oder dem Sauerländischen Gebirgsverein zusammen, um die alten Auwälder so weit wie möglich wiederherzustellen. Mehrere tausend Bäume, so schätzt Kurz, haben sie in den gut 20 Jahren Vereinsarbeit gepflanzt. Dabei ist der Verein satzungsgemäß auf den Rhein und seine Zuflüsse beschränkt und vorwiegend in und um Düsseldorf aktiv. Der Handlungsbereich des Vereins erstreckt sich jedoch von der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz bis Emmerich.

Seinen Ursprung hat der Verein Wald am Rhein in den internationalen Bemühungen, den Rhein zu renaturieren. Auch das Düsseldorfer Ufer sollte in den 1980er Jahren wieder seinem ursprünglichen Zustand angeglichen werden, dies wurde in der Stadtverwaltung jedoch nicht umgesetzt. Seit 1995 ist der Verein Wald am Rhein daher als private Initiative damit beschäftigt, mit Genehmigung der Stadt Bäume zu pflanzen. In der Regel geschieht dies in den wenigen naturnahen Abschnitten des Rheins außerhalb der Innenstadt, etwa in der Urdenbacher Kämpe oder der Jücht in Himmelgeist. Auch die Bauminseln auf den Rheinwiesen nahe der Südbrücke hat der Verein angelegt. „Wir achten natürlich darauf, dass wir die entsprechenden Pflanzenarten der alten Auenlandschaft auszuwählen“, sagt Geschäftsführer Werner Schumann, Gründungsmitglied des Vereins, der als Landschaftsarchitekt viel ökologische Erfahrung in den Verein einbringt. „In Hamm haben wir beispielsweise auf Weiden gesetzt. Die kommen mit den häufigen Überschwemmungen der Wiesen gut klar“, so Schumann.