Verein Labdoo in Düsseldorf aktiv : Laptop-Spenden für Entwicklungsländer

Düsseldorf Der Verein aus Mülheim kooperiert mit Düsseldorfer Gruppen und Institutionen.

(dsch) Labdoo heißt der bundesweit tätige Verein, der gebrauchte IT-Geräte sammelt und in Entwicklungsländer spendet, um den dortigen Kindern und Jugendlichen den digitalen Zugang zur Bildung zu ermöglichen.

„Wir sammeln die gespendeten Geräte, löschen sämtliche noch vorhandenen Daten und spielen dann Bildungssoftware auf“, sagt der Vorsitzende von Labdoo, Ralf Hamm. Je nach Zielland gibt es diese Programme in englischer, spanischer und französischer Sprache. Die Geräte – das können Laptops, E-Book-Reader oder Tablets sein – werden dann von ehrenamtlichen Flugpaten in die jeweiligen Weltgegenden gebracht. Die Flugpaten sind meist Urlauber, die die Spenden am Flughafen an die Empfänger übergeben. Auf Wunsch kann der Spender auch seine Mail-Adresse angeben und sein Gerät auf der Reise verfolgen.

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsbewegungen in den vergangenen Jahren wurden außerdem Lerncomputer an deutschen Schulen und in Jugendeinrichtungen aufgestellt, um den jungen Geflüchteten die Möglichkeit zum außerschulischen Lernen zu geben.

Um möglichst viele solcher IT-Spenden organisieren zu können, kooperiert der in Mülheim ansässige Verein Labdoo mit Institutionen, Privatpersonen, Geschäften und anderen Vereinen in ganz Deutschland – auch in Düsseldorf. So gibt es beispielsweise eine Zusammenarbeit mit der Kinderstiftung Lesen bildet. Der Verein, der in Neuss und Düsseldorf tätig ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder frühzeitig ans Lesen heranzuführen, die von Haus aus wenig Kontakt zur Literatur haben. So wird beispielsweise in Kooperation mit einer Hauptschule in Eller mit der Kinderbeilage der Rheinischen Post, der Kruschel-Post, gearbeitet. „Die Kinder lesen die Artikel und recherchieren selbst dazu, um anschließend ein Plakat zu dem Thema zu erstellen“, erklärt Vorsitzender Ralf Mölder. Außerdem werden Vorlese-Paten geschult, die Kinder an die Sprache heranführen sollen.

Mölder und Hamm haben die Kooperation zwischen ihren Vereinen ins Leben gerufen, Mölder selbst hat seinen alten Laptop gespendet. „Mit den Möglichkeiten der digitalen Medien kann Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern effektiver geholfen werden als mit Büchern“, gibt er zu.