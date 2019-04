Verein Heartbreakers : Gemeinsam gegen Aids und Vorurteile

Düsseldorf Seit 25 Jahren sammelt der Verein Heartbreakers Geld, um Menschen mit HI-Virus zu helfen. Deren Situation hat sich im Laufe der Jahre verbessert. Trotzdem muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden – sowohl bei Betroffenen wie auch in der Gesellschaft.

Der Moment, in dem Yvonne Hochtritt beschloss, sich für die Unterstützung HIV-positiver Menschen einzusetzen, war der Tod eines guten Freundes. Dieser starb vor über 25 Jahren an Aids. Im Freundeskreis hatte man sich damit abgefunden, Pläne für die Beerdigung gemacht. Dann kamen die Eltern des Verstorbenen, mit denen er seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, und setzten ihn in ihrem Heimatdorf bei. „Aber das Schlimmste war: Sie haben gegenüber ihren Bekannten gelogen, was seine Todesursache war“, erzählt Hochtritt. In diesem Moment, so sagt sie heute, habe sie sich entschieden, gegen die Stigmatisierung der Krankheit aktiv zu werden.