Düsseldorfer Künstlerinnen-Verein : Eine Stimme für Frauen in der Kunst

Düsseldorf Seit über 100 Jahren hilft der Düsseldorfer Künstlerinnenverein Frauen dabei, sich in der Kunstwelt zu behaupten.

Heute sind Männer und Frauen in der deutschen Künstlerszene etwa zu gleichen Teilen vertreten, dennoch haben weibliche Kunstschaffende oft einen Nachteil, den Gudrun Schuster, Vorsitzende des Künstlerinnen-Vereins, „Familienphase“ nennt. „In einem gewissen Alter machen viele Frauen eine Auszeit, kümmern sich um Kinder und Familie.“ In einer Branche, die von Beziehungen lebt, ist eine solche Auszeit fatal. „Frauen haben es oft schwer, wieder Fuß zu fassen, wenn ihr Netzwerk nicht mehr da ist“, so Schuster, die selbst als Bildhauerin aktiv ist.

In dieser Lebenslage kommen viele Künstlerinnen zum Verein. 35 Mitglieder sind aktuell dabei, davon sind 20 aktiv Kunstschaffende. Aufgabe der Gruppe ist es, durch gemeinsame Aktionen Aufmerksamkeit für die einzelnen Mitglieder in der Kunstbranche zu schaffen. „Wir haben beispielsweise ein Künstler-Kochbuch, in dem unsere Künstlerinnen ihre Lieblingsrezepte für Eröffnungen oder Snacks im Atelier vorstellen, jeder auf einer eigenen Seite, die natürlich vollkommen frei gestaltet werden konnte“, nennt Schuster ein Beispiel. Bei solchen Projekten arbeitet der Verein auch mit Gastkünstlern zusammen – die gern männlich sein dürfen. „Wir wollen uns ja nicht von den Männer abkapseln“, so die Vorsitzende.