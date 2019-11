Erbe des Düsseldorfer Künstlers Friedrich Becker : Verein setzt sich für mehr Radschläger im Stadtbild ein

Heike Kappes ist Vorsitzende des Vereins, der sich dafür einsetzt, das Werk Friedrich Beckers in Düsseldorf sichtbar zu machen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der „Professor Friedrich Becker e.V.“ will das Erbe des Künstlers in Düsseldorf präsenter machen. Becker gestaltete unter anderem die Amtskette für den Oberbürgermeister.

Der Ring, den Heike Kappes am Zeige- und Mittelfinger ihrer linken Hand trägt, bewegt sich. Zwei Elipsen aus mattem Metall drehen sich darauf bei jeder Bewegung gegeneinander. „Eine Arbeit nach einem Modell von Professor Friedrich Becker“, erklärt die 64-Jährige. Der 1997 verstorbene Künstler war Kappes Adoptivvater. Mit einem Verein bemüht sie sich, die Spuren, die er in Düsseldorf hinterlassen hat, sichtbar zu machen.

Friedrich Becker wurde 1922 im Sauerland geboren und kam in den 1950er Jahren nach Düsseldorf, wo er bis zu seinem Tod lebte und arbeitete. Heike Kappes hat den Künstler nicht mehr kennengelernt, wohl aber seine Frau Hilde Becker. Aus ihren Erzählungen weiß sie: „Friedrich Becker hat gelebt für seinen Beruf. Ihm ging es um die Kunst, nicht ums Geld. Manchmal, wenn ihm eine Idee kam, ist er mitten in der Nacht aufgestanden und hat bis zum Morgen in der Werkstatt, die unter der Wohnung lag, gearbeitet.“ Gemeinsam mit Hilde Becker hat Kappes den Verein Professor Friedrich Becker ins Leben gerufen, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das künstlerische Schaffen Beckers zu erhalten.

Info Eine Stadtführung auf Friedrich Beckers Spuren Führung Der Kunst Service Düsseldorf organisiert gemeinsam mit der Volksbühne und dem Verein einen zweistündigen Rundgang durch die Altstadt, bei dem die Werke Friedrich Beckers besucht werden. Informationen unter www.kunst-service.com. Kontakt Weitere Informationen über das Leben und Wirken Friedrich Beckers sowie zum Verein gibt es im Internet unter

www.prof-friedrich-becker.de/

Zahlreiche Spuren hat der Künstler, der auch an der Fachhochschule Design lehrte, im Stadtbild hinterlassen. So hat er beispielsweise – in der Küche seiner Wohnung in der Altstadt – die Amtskette des Düsseldorfer Oberbürgermeisters gestaltet. Auch das Sonnenrad, Symbol des Stadtteils Garath, und diverse Objekte in verschiedenen Firmen sind Werke Beckers.

Am meisten geprägt hat der Künstler die Stadt jedoch mit seiner Figur des Radschlägers. Die bekannte Darstellung als Piktogramm geht auf Becker zurück. Den Becker-Radschläger findet man beispielsweise an der Tür von St. Lambertus, als Skulptur an der Rheinstraße und als dreidimensionalen Würfel an der Klosterstraße, der auf Betreiben Beckers im Mai dort aufgestellt wurde. Noch heute hat Kappes als Beckers Adoptivtochter und Erbin die Rechte an der Darstellung, die in Düsseldorfs Souvenirläden unter anderem als Süßigkeit oder auf Tassen gedruckt zu haben ist.

Der Verein Professor Friedrich Becker legt den Schwerpunkt seiner Arbeit darauf, die Werke des Künstlers im Stadtbild zu platzieren. „Das ist oft eine unvorstellbare Anstrengung“, sagt Kappes. Wenn ein Kunstwerk irgendwo abgebaut werden muss, wird es meist in einem städtischen Bauhof eingelagert – und häufig vergessen, wie die Vorsitzende des Vereins beklagt. „Dann geht das Telefonieren los: Wo ist die Skulptur gelandet, wer ist zuständig, wo könnte man sie aufstellen?“ Die Telefonate mit der Stadt seien eine weitere Hürde. „Von der Initiative bis zum Aufstellen des Radschlägerwürfels an der Klosterstraße habe ich mindestens anderthalb Jahre gearbeitet“, erinnert sich Heike Kappes. Beschäftigt ist sie nach wie vor mit einem Silberkreuz, das Becker für die Dominikaner von St. Andreas geschaffen hat. Es hängt, wie Kappes sagt, angelaufen und unbeachtet in einer Seitenkapelle der Kirche. „Ich wünsche mir dafür einen prominenteren Platz, aber habe mich bisher nicht mit den Verantwortlichen einigen können“, so die 64-Jährige.

Nach dem Tod von Hilde Becker im Jahr 2018 liegt die Verantwortung für solche Aufgaben bei ihr. „Ich habe Hilde Becker über meinen Mann kennengelernt, der Arzt ist und sie im Krankenhaus behandelt hat“, erinnert sich Kappes. Zwischen den Frauen entstand eine tiefe Freundschaft, gemeinsam bauten sie den Verein auf, um das Erbe Beckers in der Stadt zu bewahren. Mitglieder sind Weggefährten und Bewunderer des Künstlers sowie persönliche Freunde. Die Zusammenarbeit von Hilde Becker und Heike Kappes führte schließlich zur Adoption. „Das hatte den Vorteil, dass ich als Erbe den künstlerischen Nachlass von Friedrich Becker verwalten konnte“, so Kappes heute. Nur so sei es überhaupt möglich, dass sie mit dem Verein bei den Platzierungen seiner Werke mitbestimmen kann.

Neben den Radschlägern sind die kinetischen Werke Friedrich Beckers bekannt. Kinetische Kunst zeichnet sich durch Beweglichkeit aus, die einzelnen Teile verschieben sich ständig. Becker fertigte auf diese Weise große Skulpturen an, von denen viele überall in Deutschland an öffentlichen Plätzen stehen. „Die Präzision bei der Arbeit war seine Stärke, und sie ist für solche Arbeiten nötig“, erzählt Kappes.