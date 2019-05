Frühlingsfest : Die Benderstraße begrüßt den Frühling

Gerresheim Zum Blütenfest am kommenden Samstag haben sich die Geschäftsleute viele Aktionen ausgedacht.

Am kommenden Samstag, 25. Mai, wird die Benderstraße ein ebenso buntes wie blühendes Bild abgeben. Zwischen 10 und 16 Uhr machen 40 der Geschäfte an der Gerresheimer Einkaufsstraße beim Blütenfest mit, ist die Straße mit Luftballons, Girlanden und Blumen geschmückt, in 25 der Läden (oder davor) gibt es besondere Aktionen.