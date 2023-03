Hilfe aus Düsseldorf Ein Kinderdorf für Kambodscha

Allerdings hat Corona einiges verändert: „Seit 2019 war ich nicht mehr dort. Das Wiedersehen war sehr bewegend. Wir haben gesehen, dass die Projekte laufen, obwohl wir drei Jahre nicht vor Ort waren. Alle gehen zur Schule oder zur Uni und sind mit Wohnungen und Verpflegung versorgt. Das Grundstück ist in gutem Zustand. Ich bin echt glücklich.“ Josh Feitelson weiß, dass diese guten Nachrichten vor allem Phalla zu verdanken sind. Der Projektleiter (47) hat in den 13 Jahren sehr viel Vertrauen aufgebaut: „Er weiß, was gut und richtig ist. Phalla ist ein sehr guter Freund und vertritt uns in dem Land, in dem wir auch nur Gäste sind. Er achtet darauf, dass das Geld aus Deutschland vernünftig eingesetzt wird.“ Denn das Projekt lebt von Spenden und die werden für eine Vielzahl von Projekten benötigt. So sind oder waren 17 Kinder in ein Studium eingebunden und auch die Solar-Anlage kosten beispielsweise Geld.