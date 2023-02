Streik in Düsseldorf Kitas geschlossen, die Rheinbahn fährt nicht

Die Schließung der städtischen Kitas am Donnerstag betrifft Tausende Familien. Viele Eltern bekamen bereits am Dienstag Informationen zum Streik, damit sie sich um die Betreuung ihrer Kinder kümmern können. In Düsseldorf gibt es 101 städtische Kitas mit knapp 7000 Kindern. „Wir bestreiken ja nicht die Eltern, sondern die öffentlichen Arbeitgeber“, so Stephanie Peifer. Auch bei der Bädergesellschaft kam die Information früh an. „Wir gehen davon aus, dass wir kein Bad öffnen“, hieß es aus der Zentrale am Nachmittag. Im Rathaus hatte man zunächst damit gerechnet, nicht allzu stark betroffen zu sein, musste sich dann aber neu aufstellen. Im LVR-Klinikum wird am Donnerstag wohl nur ein Notdienst arbeiten, „ähnlich wie am Wochenende oder in der Nacht“, sagt Verdi. In dem Krankenhaus gibt es 650 Betten.