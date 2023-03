Warnstreik bei der Rheinbahn Diese Busse sollen Montag und Dienstag in Düsseldorf fahren

Düsseldorf · Die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr gehen weiter: Auch in der nächsten Woche brauchen Pendler in Düsseldorf gute Nerven, an gleich zwei Tagen wird die Rheinbahn bestreikt. Diese Busse sollten trotzdem fahren. Am Dienstag wird zudem die Stadtverwaltung bestreikt.

20.03.2023, 18:56 Uhr

Die Rheinbahn wird am Montag und Dienstag bestreikt. Foto: dpa/Federico Gambarini

In einer Reihe von NRW-Städten werden am Montag und Dienstag kommunale Nahverkehrsbetriebe bestreikt. So hat die Gewerkschaft Verdi für diese Tage auch Beschäftigte der Düsseldorfer Rheinbahn zu Warnstreiks aufgerufen, teilte der Bezirk Düssel-Rhein-Wupper mit. Nach Angaben der Rheinbahn ist ihr gesamtes Netz betroffen, also die Stadt Düsseldorf, der Kreis Mettmann, die Stadt Meerbusch und die Verbindungen nach Duisburg, Krefeld, Neuss und Ratingen. Trotz des 48 Stunden dauernden Warnstreiks werde versucht, auf einigen Buslinien Fahrten möglich zu machen, teilte die Rheinbahn am Freitag mit. Wichtig für Besucher der Messe ProWein: Zwischen Hauptbahnhof und Messegelände pendeln einige Busse zur Unterstützung des durch die Messe organisierten Shuttles von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Folgende Linien sollen nach Möglichkeit im gewohnten Takt, aber nicht nach Fahrplan fahren: Linie SB51: D-Flughafen Bf - D-Nordfriedhof - Meerbusch-Büderich, Landsknecht U - Kaarster Bf

Linie 730: Freiligrathplatz U - Unterrath - Gerresheim - Eller - Reisholz - Benrath - Urdenbach, Südallee

Linie 746: Velbert ZOB - Wülfrath - Mettmann, Jubiläumsplatz - Mettmann-Stadtwald S

Linie 751: Ratingen-Hösel S - Ratingen-Lintorf - D-Angermund S - D-Kaiserswerth, Klemensplatz

Linie 770: Velbert ZOB - Heiligenhaus - Ratingen-Hösel S

Linie 771: Velbert ZOB - Heiligenhaus - Ratingen Ost S - Ratingen Mitte

Linie 782: D-Heinrich-Heine-Allee - Uni-Kliniken - Hilden, Gabelung - Hilden, Süd S - Solingen Hbf

Linie 785: D-Heinrich-Heine-Allee U - D-Reisholz S - Hilden Mitte - Hilden Süd S - Langenfeld-Richrath - Langenfeld S

Linie 831: Krefeld, HPZ Uerdingen - Krefeld, Uerdingen Bf - Meerbusch, Lank-Latum - Meerbusch, Haus Meer U

Linie 834: Oberkassel, Belsenplatz U - Nordfriedhof - Mörsenbroich - Düsseldorf Hbf

Linie O5: Erkrath S - Erkrath-Hochdahl S - Trills - Hochdahler Markt - Sandheide - Willbeck - Erkrath-Millrath S

Linie O6: Erkrath, Haus Brück - Erkrath S - Unterfeldhaus - Kempen - Hochdahler Markt - Erkrath-Millrath S

Linie O14 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen-Breitscheid, Am Kessel - Mintarder Weg - An der Pönt - Krum-menweg - Ratingen-Hösel S

Linie O19 (TaxiBus mit Anmeldung): Ratingen, Fliedner Krankenhaus - Lintorf, Rathaus - Ratingen-Lintorf, Mörikestraße Die Kundencenter bleiben am Streiktag geschlossen, außerdem kann der P&R-Parkplatz Südpark nur eingeschränkt genutzt werden, es gibt keine Garantie für freie Parkplätze. Für Dienstag hat Verdi zudem Warnstreiks im öffentlichen Dienst unter anderem für Düsseldorf angekündigt. Davon werden laut Mitteilung der Stadt auch Ämter und Institute der Verwaltung betroffen sein. Dabei könne es in allen Bereichen mit Publikumsverkehr zu Engpässen kommen, so ein Sprecher der Stadt. Man bitte deshalb vorsorglich alle Bürger, am Streiktag von Vorsprachen bei der Stadt abzusehen. Eltern, die Kinder in städtischen Tageseinrichtungen untergebracht haben, könnten sich am Dienstag im i-Punkt-Familie unter der Telefonnummer 0211-8998870 ab 8 Uhr über mögliche Schließungen von Kindertagesstätten sowie eingerichteten Notgruppen informieren.

(csr)