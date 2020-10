Verdi macht Ernst : Rheinbahn fährt wegen Streik auch am Montag nicht

Düsseldorf Für den Dienstag droht sogar schon der nächste Streik. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi macht die Entscheidung abhängig vom Inhalt des seit Freitagnachmittag vorliegenden Angebots der Arbeitgeber.

Am Montag werden in Düsseldorf erneut keine Busse und Bahnen fahren. Verdi hat erneut zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Freitagnachmittag unserer Redaktion bestätigt und die Rheinbahn bekannt gegeben hat. Möglicherweise steht der öffentliche Nahverkehr sogar am Dienstag still.