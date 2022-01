Betriebsratswahl in Düsseldorf : Verdi kündigt Strafantrag gegen Sixt an

Verdi kündigt Strafantrag gegen Sixt an

Betriebsratswahl in Düsseldorf

Düsseldorf Die Gewerkschaft verdächtigt das Unternehmen, gezielt einen Betriebsrat verhindern zu wollen. Dafür nennt sie mehrere Gründe. Sixt bestreitet das entschieden.

Die Gewerkschaft Verdi will nach Auskunft von Gewerkschaftssekretär Özay Tarim in dieser Woche bei der Staatsanwaltschaft Strafantrag gegen Sixt stellen. Als Grund nennt Tarim den Verdacht, dass Sixt die Gründung eines Betriebsrates für die Filiale des Autovermieters am Flughafen zu verhindern versuche.