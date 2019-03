Straßensperrungen in Düsseldorf : Verdächtiger Koffer am EVK löst Großeinsatz aus

Die Polizei hat die Straßen rund um das Evangelische Krankenhaus (EVK) in Düsseldorf abgesperrrt. Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf Am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf wurde am Nachmittag ein herrenloser Koffer gefunden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Gefahr ging von dem Koffer nicht aus.

Am Freitagnachmittag ist am Evangelischen Krankenhaus ein nach Angaben eines Sprechers der Polizei „herrenloses Gepäckstück“ gefunden worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte die umliegenden Straßen abgesperrt.

In solchen Fällen werden in aller Regel Sprengstoff-Experten hinzugezogen, die den Gegenstand näher unter die Lupe nehmen. Offenbar ist derzeit ein Roboter im Einsatz, der von Experten ferngesteuert an den verdächtigen Gegenstand herangefahren wurde.

Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei der Koffer harmlos gewesen, die Sperrungen wurden um 18.45 Uhr wieder aufgehoben.

