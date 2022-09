Feuerwehr holt Patient nach Düsseldorf : Verdacht auf Tropenkrankheit in NRW – Sauerländer in Uni-Klinik untergebracht

Verdacht auf Tropenkrankheit in NRW – Sauerländer in Uni-Klinik untergebracht

Düsseldorf Nach einer Afrikareise hatte ein Mann aus Menden (Sauerland) Symptome einer Tropenkrankheit. Unter besonderen Schutzvorkehrungen brachte die Feuerwehr Düsseldorf ihn in die Uniklinik.

Mit Unterstützung der Polizei hat die Düsseldorfer Feuerwehr am Mittwoch einen Patienten aus dem Sauerland geholt und unter besonderen Schutzvorkehrungen in die Uniklinik eingeliefert.

Ein Notarzt im Sauerland hatte in der Nacht den Infektionsschutztransport in Bewegung gesetzt.

Noch in den frühen Morgenstunden bereitete sich nach einem seit Jahren erprobten und immer wieder aktualisierten Ablaufplan die Infektionsklinik der Uniklinik auf den Patienten vor. Die Feuerwehr machte sich unterdessen auf den Weg nach Menden, baute eine sogenannte Dekontaminationsschleuse vor dem Haus des Patienten auf und brachte in Vollschutzkleidung den Patienten in einen speziell solche Fälle eingerichteten Rettungswagen. Begleitet von der Polizei ging es dann mit Alarm zurück nach Düsseldorf.