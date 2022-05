Teilnehmer gesucht : Verbraucherzentrale sucht Mehrweg-Tester

Mehrwegbecher werden in Cafés immer häufiger von Kunden mitgebracht. Foto: dpa Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Düsseldorf Ab 2023 sind Gastronomen verpflichtet, Mehrweg anzubieten. Die Verbraucherzentrale testet vorab die Umsetzbarkeit – und sucht dafür Teilnehmer.

Nachdem die Tübinger Steuer auf Einwegverpackungen bereits Ende März vor Gericht gescheitert war, ist das Thema einer kommunalen Verpackungssteuer auch in Düsseldorf vom Tisch. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, sei man über die Entscheidung nicht überrascht, auch weil es zwei zukünftige Regelungen hinsichtlich der Verpackungen gebe, „zu denen eine separate kommunale Regelung in Konkurrenz treten könnte“.

Dazu zählt einerseits die EU-Richtlinie zur „Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt“, wonach Hersteller an den Entsorgungskosten von bestimmten Einweg-Verpackungen beteiligt werden sollen. Mit einer Umsetzung wird 2024 gerechnet, aktuell arbeiten Bund, Hersteller und Verbände an einem entsprechenden System.

Andererseits kommt bereits ab 2023 die sogenannte „Mehrwegangebotspflicht“. Diese besagt, dass Speisen und Getränke zum Mitnehmen in Mehrwegbehältern angeboten werden müssen – selbst dann, wenn das Essen nach Hause geliefert wird.

Schon jetzt gibt es in Düsseldorf ein Netz von rund 100 Gastronomiebetrieben, die bereits Mehrweg-Systeme anbieten. Unter mehrweg-duesseldorf.de findet sich eine Karte mit allen teilnehmenden Betrieben inklusive der jeweiligen Systeme. Recup und Rebowl setzen auf Pfand für Getränkebecher und Speisen, Vytal ist häufig vertreten und funktioniert mit App und QR-Code. Hier wird bei zu später Rückgabe eine Gebühr fällig. Einige Gastronomen bieten an, ihre Getränke in eigene Behälter zu füllen.