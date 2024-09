Veranstaltung „RechtGefragt“ in Düsseldorf Wie gelingt ein gutes Testament?

Notarin Eva Frankenberger aus Düsseldorf wird sich den formalen Anforderungen an eine letztwillige Verfügung – besser bekannt als Testament oder Erbvertrag – widmen. Denn ob die Erbfolge am heimischen Schreibtisch oder bei einem Notar verfasst wird, handschriftlich oder am Computer, macht einen erheblichen Unterschied – und kann sogar darüber entscheiden, ob ein Testament gültig ist oder nicht. Die Notarin wird dabei auch auf die Kosten eingehen, mit denen Erblasser zu rechnen haben. Und auf die Bedeutung eines gemeinsamen Testaments für den überlebenden Ehepartner, wenn der Gatte stirbt. Ein wichtiges Thema bei älteren oder kranken Menschen ist zudem die Testierfähigkeit, also die Frage, ob eine Person noch in der Lage ist, ein Testament zu errichten, zu ändern oder aufzuheben.