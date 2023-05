Freizeittipps im Mai Was diese Woche in Düsseldorf los ist

Jazz Die diesjährige Jazz Rally fängt am Freitag an und präsentiert am ersten Abend einige Künstler. Die niederländische Band „Burnt Oranges“ komponiert ihre Musik im Stil von R&B, Jazz, Soul und Funk. Sie experimentiert mit verschiedenen Sounds und spielt alles von schnellen Melodien bis zu ruhigen jazzigen Songs. Der Eintritt zu dem Open-Air-Konzert ist frei, los geht es um 19 Uhr an.