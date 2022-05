Brauchtum in Düsseldorf : Vennhauser Schützen starten die Saison

Parade an der Gubener Straße vor der Kirche St. Reinold: Regimentskönig Markus Güldenmeister und Königin Jessica sowie die Ehrengäste wurden von den Reitern des Schützenvereins gegrüßt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am Wochenende war nach der Corona-Pause das erste Schützenfest gut besucht und ein neues Regimentskönigspaar fand sich am Samstagnachmittag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer

Sie waren die Ersten, die absagen mussten – und nun sind sie diejenigen, die nach zwei Jahren Corona-Pause als Erste wieder starten dürfen: Der St. Hubertus/St. Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf-Vennhausen von 1903. Von Freitag bis Sonntag haben die Vereinsmitglieder ihr traditionelles Schützenfest auf dem Schützenplatz an der Höherhofstraße feiern können. „Allerdings haben wir das Fest verkürzt, der Montag ist dieses Mal weggefallen“, sagt Pressesprecher Stephan von Dahlen am Sonntagmittag kurz vor dem Festzug. Der ging durch den Stadtteil inklusive Parade mit Ehrengästen an der St. Reinold-Kirche in der Gubener Straße.

Da lagen schon zwei Festtage hinter den Schützen, die sich als sehr erfolgreich herausstellten. „Man merkt, dass die Leute Lust haben, wieder zu feiern – die wollen einiges aufholen“, so von Dahlen. Die Party am Samstagabend ging bis tief in die Nacht; unter den Gästen waren auch viele junge Menschen. Die zweite Chefin des Vereins, Ulrike Blättermann, freute sich über den Zulauf: „Wir hatten zwischendurch Sorge, dass unser Bier vielleicht nicht mehr bis Sonntagabend reichen könnte.“

Info Jens Blättermann ist neuer Regimentskönig Ulrike und Jens Blättermann Foto: Stephan von Dahlen Gekrönt Am Samstag wurde der neue Regimentskönig beim Vogelschießen ermittelt. Angetreten waren vier Mitglieder, darunter Jens Blättermann und seine Frau Ulrike. „Für uns wäre der Aufwand gleich gewesen, egal wer gewinnt“, sagt Jens Blättermann, der bei der Grenadiergesellschaft Jan Wellem aktiv ist. Geehrt Hans-Joachim Jordan erhält das Silberne Verdienstkreuz; Thomas Büchler den Schützenorden der Stadt Düsseldorf.

Die Sorge schien unbegründet, zumindest am Sonntagnachmittag lief das Altbier beim Biwak am Freiheitsplatz an der Vennhauser Allee – und auch dort wurde ordentlich zugegriffen. „Wir haben 200 Liter für den Frühschoppen hingebracht“, erzählte Blättermann, als gegen 14.30 Uhr Nachschub von rund 40 Litern auf dem Festgelände geholt wurde, damit niemand auf dem Trockenen sitzen muss.

Für den amtierenden Regimentskönig Markus Güldenmeister endete am Sonntag eine sehr lange Amtszeit. Seit der Krönung 2019 wartete er mit seiner Königin Jessica darauf, die Königskette auszupacken und den Höhepunkt seiner Zeit als Regimentskönig zu feiern. „Das erste Jahr war noch sehr schön, doch dann wurde es mit Corona und der Dauer immer schwieriger“, sagte Güldenmeister. Vor allem die Kameradschaft habe ihm gefehlt, die jetzt mit dem wiederbelebten Vereinsleben erneut erstarkt. Man habe zwar durch Krankheit einige Mitglieder verloren, doch niemand habe den Verein „freiwillig“ verlassen, so der Regimentskönig.

Mit rund 60 Mitgliedern gehören die Vennhauser Schützen zu den kleineren Vereinen, doch für die Mitglieder bedeutet die Gemeinschaft viel – gerade auch über die Coronazeit hinweg. Und auch die Vennhauser Bürger zeigten sich beim Festzug und der Parade vor der Kirche auf der Straße. Sie standen entlang der Gubener Straße, als der Zug der Vennhauser, begleitet von vielen weiteren Schützenvereinen aus der Umgebung, vorbeizog. Mit dabei waren unter anderem die Schützenvereine aus Unterbach und Gerresheim, für die damit auch die Schützen-Saison begann.