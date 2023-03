Ernährung Vegane Neuheiten bei der Veggie World

Im Vergleich zu den Anfangsjahren ist die Zielgruppe inzwischen ähnlich wie die Produkte deutlich breiter: „Inzwischen sprechen wir alle Generationen und Schichten an.“ Rund 1,6 Millionen Menschen, also zwei Prozent der Bevölkerung ernähren sich vegan, hinzu kommen 7,9 Millionen Vegetarier; wobei Schellkes in der Messe vor allem für Veganer auch einen „angstfreien Raum“ sieht. Hier müsse niemand Zutatenlisten studieren auf tierische Produkte – schließlich lehnen Veganer eine sehr viel breitere Palette an Zutaten ab als etwa Vegetarier oder Flexitarier. „Tierische Gelatine, Honig oder Milchpulver werden in den ausgestellten Produkten nicht zu finden sein“, zählt Schellkes Beispiele auf. Er versteht die Veggie World als Familienmessen bei der Probleme oder Wünsche in Maßen gelöst und umgesetzt werden können.