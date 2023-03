Veggie World in Düsseldorf Urban Gardening und nachhaltiges Wirtschaften liegen im Trend

Natürlich schön Naturkosmetik ist nach wie vor hoch im Kurs. Vegane Hautcremes, Seifen oder Badezusätze stehen in ihrer duftenden Vielfalt den herkömmlichen Produkten in nichts mehr nach. Beim Thema Haarpflege war bislang das Styling aufwendigerer Frisuren ein schwieriges Thema. Auf der Messe wurde von Qaelinda jetzt eine Creme vorgestellt, die besonders Locken ohne zu Beschweren in Form bringen soll.