Veedelszoch in Eller Mehr als 500 Teilnehmer und beste Laune beim Veedelszoch in Eller

„Wir grüßen euch Jecken am Gertrudisplatz. Eller Helau!“ Als die Wagen und Fußgruppen gegen 14.50 Uhr den Gertrudisplatz in Eller erreichten, spielte das Wetter zum Glück mit. Zwar ohne Sonne, aber immerhin blieben die Feiernden während des Veedelszochs trocken. An den Straßen schauten die Jecken mit großer Freude zu, während viele Kinder begeistert die Süßigkeiten aufhoben. 21 Gruppen waren bei dem Veedelszoch in Eller mit insgesamt 580 Teilnehmern angemeldet. Das diesjährige Motto: „Eller dreht am Rad“.