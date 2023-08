Verkehr in Düsseldorf Ein Zebrastreifen ist nicht genug

Nun mag das im Sommer nicht so schlimm sein. „Wenn es aber morgens noch dunkel ist, kann das sehr gefährlich werden“, hat Daniel Kreienkamp, Vater eines Kindes, das die Grundschule dort besucht, erkannt. Zumal auch andere Fußgänger, etwa in der Nachbarschaft wohnende Senioren, an dieser Stelle davon profitieren würden, da zumindest die gefühlte Sicherheit an der Kreuzung steigerungsfähig sei. Jedenfalls geht das bekanntlich nicht alles ganz so schnell mit der Umsetzung beim Amt für Verkehrsmanagement, das ja auch viel zu tun hat. Als nach einem Jahr aber noch immer nichts passiert war, erlaubte sich Kreienkamp eine Erinnerungs-Mail an die Stadt zu schreiben, die gut drei Monate später auch vom Mobilitätsdezernenten Jochen Kral (Grüne) beantwortet wurde. Tenor: Aktuell werde geprüft, in welchem Bereich der Straße ein zusätzlicher Fußgängerüberweg sinnvoll und umsetzbar wäre. Ein Realisierungszeitpunkt könne jedoch aufgrund der begrenzten personellen Kapazitäten nicht genannt werden.