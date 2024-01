Staatsschutz ermittelt Vandalismus an Bahnstrecke Düsseldorf-Solingen – Verkehr der S1 betroffen

Fahrgäste der S-Bahn-Linie S1 zwischen Düsseldorf und Solingen müssen voraussichtlich bis Dienstagabend mit Verkehrsstörungen rechnen. Unbekannte sollen in der Nacht zu Dienstag das Kabel einer Signalanlage der Deutschen Bahn (DB) beschädigt haben. Die Hintergründe seien noch völlig unklar und Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei Düsseldorf. Möglicherweise sei ein brennendes Stück Papier in den Schacht geworfen worden. „Es hat dort wohl gekokelt oder gebrannt“, sagt ein Sprecher. Der Staatsschutz ermittelt.