Industrie in Düsseldorf : Vallourec-Werk in Reisholz wird geschlossen

Düsseldorf Die rund 300 Mitarbeiter sollten am Freitag über die Entscheidung der Geschäftsführung informiert werden. Betriebsbedingte Kündigungen soll es nicht geben.

Die Bemühungen, das Reisholzer Werk des Stahlrohrherstellers Vallourec zu erhalten, sind gescheitert. Die Geschäftsführung hat jetzt entschieden, dass es geschlossen werden soll. Am Freitagmorgen sollten die rund 300 Mitarbeiter bei einer Betriebsversammlung darüber informiert werden. Das Unternehmen will keine betriebsbedingten Kündigungen aussprechen. Die Entscheidung bedarf noch der Zustimmung des Aufsichtsrats von Vallourec Deutschland, der in seiner Sitzung am 14. Februar darüber entscheiden soll.