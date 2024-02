Am 14. Februar Romantische Aktivitäten am Valentinstag in Düsseldorf

Für Literatur-Liebhaber gibt es eine Veranstaltung, die sich laut Titel eher an Singles richtet, denn es wird in gewisser Art und Weise gedatet. Am Valentinstag gibt es für Bücherfans einen Book-Dating-Abend in der Bücherei Kaiserswerth, Kaiserswerther Markt 22, bei dem sich ab 18 Uhr Menschen ihre Lieblingsbücher vorstellen können. Wie bei einem Speed-Dating haben die Teilnehmenden fünf Minuten Zeit, um ihrem Gegenüber ein Buch vorzustellen, dann ertönt ein Gong und die Gesprächspartner wechseln. So besteht die Möglichkeit, sich für neue Bücher zu begeistern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich per Telefon unter 0211 8994110 oder per E-Mail an stbkaiserswerth@duesseldorf.de