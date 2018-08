Ute Clevers ist Flughafenseelsorgerin am Flughafen Düsseldorf.

Seit eineinhalb Jahren arbeitet Ute Clevers bei der Flughafenseelsorge. In ihrem Job geht es manchmal sogar um Leben und Tod.

Ute Clevers Tag beginnt in aller Regel mit einem Blick auf die Abflugtafel des Düsseldorfer Flughafens. „Sieben Stunden Verspätung, da ist sicher eine Menge los“, sagt sie mit Blick auf eine verspätete TUI-Maschine, die nach Faro fliegen soll. Grund genug für die gelernte Sozialpädagogin, einmal bei den Fluggästen vorbei zu schauen und mit ihnen zu reden. Denn seit eineinhalb Jahren arbeitet Ute Clevers als Seelsorgerin am Airport. Eine Aufgabe zwischen Beistand bei Unglücksfällen und Wegweisungen zum Gepäckschalter.

Die ökumenische Anlaufstelle ist montags bis freitags von sieben bis 19 Uhr, am Wochenende und feiertags von zehn bis 16 Uhr geöffnet. In Notfällen sind die Seelsorger telefonisch rund um die Uhr unter 0211/42121772 zu erreichen.

Denn anders als eine Fahrt mit Bus oder Bahn ist das Fliegen für viele Menschen nicht alltäglich. Hat man an alles gedacht? Ist das Gepäck auch nicht zu groß oder schwer? Dementsprechend angespannt sind viele bei ihrer Ankunft im Terminal. Da einer der Aufzüge direkt gegenüber dem Seelsorgeschalter liegt, ist dieser oft das Erste, was die Passagiere im Terminal zu sehen bekommen. „Häufig hören wir dann nicht ganz ernst gemeinte Sätze wie ‚Ach, eine Seelsorge könnte ich jetzt auch gebrauchen‘“, erzählt Clevers.

Ein Satz, der mitunter schneller wahr wird als gedacht. Denn in Fällen von Flugverspätungen und -ausfällen liegen schnell die Nerven blank. Dann kommt das Seelsorgeteam, um zu beruhigen. „In diesen Momenten sind wir Blitzableiter“, sagt Ute Clevers. Ruhig hören dann sie und ihre Kollegen den aufgebrachten Passagieren zu und lassen sie sich ihren Frust von der Seele sprechen. Gleichzeitig hat die 51-Jährige aber auch die Mitarbeiter der Fluggesellschaften im Blick. Denn meist sind sie an den Situationen schuldlos, bekommen aber stellvertretend den Ärger der Passagiere zu spüren. „Das belastet natürlich die Mitarbeiter“, sagt Ute Clevers. So gab es in dieser Hinsicht insbesondere im vergangenen Jahr für das Seelsorgeteam viel zu tun, als durch die Unterbesetzung an den Sicherheitsschaltern Chaos am Flughafen herrschte.