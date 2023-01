Düsseldorfer Gericht verhängt Bußgeld Schulpflicht gilt trotz Angst vor Corona-Infektion

Das Düsseldorfer Amtsgericht hat die Mutter eines Schülers, der aus Sorge vor einer Infektion mit dem Corona-Virus monatelang nicht in die Schule gegangen war, zur Zahlung eines Bußgeldes in Höhe von 180 Euro verurteilt. „Nach Einschätzung des Gerichts stellt unsere Entscheidung eine Verletzung der Schulpflicht dar“, sagte Inge L. (Name auf Wunsch geändert) am Donnerstag auf Anfrage. Die Mutter eines 15-jährigen Gymnasiasten schätzt das anders ein und will nun in die nächste Instanz gehen. „Ich hoffe auf ein anderes Urteil durch das Oberlandesgericht“, sagt die Düsseldorferin.