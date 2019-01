Gericht: Mann rastet nach Drogen-Nacht in der Altstadt bei Breuninger aus - Geldstrafe

Düsseldorf Ende einer Beziehungskrise: Nach einer Nacht voller Drogen und Alkohol in der Altstadt wollte ein Düsseldorfer mit seiner Ex-Freundin sprechen und prügelte sich mit den Securities bei Breuninger. Dafür gab es jetzt eine Geldstrafe.

An vieles, was am 26. und 27. Juli 2017 passiert ist, kann sich Marcel L. (35) nicht mehr erinnern. Was er weiß: Dass er bis 11 Uhr morgens in der Altstadt trank, kiffte, Ecstasy nahm, vielleicht auch kokste. In seinem Urin fand die Polizei später Amphetamin, Metamphetamin, Kokain, THC und 1,2 Promille Alkohol. Nach dem letzten Bier im König City in der Bolkerstraße wollte er nach Hause. Auf der Heinrich-Heine-Allee allerdings fiel sein Blick auf den Kö-Bogen – und er beschloss, seiner Ex-Freundin einen Besuch abzustatten. Die arbeitete als Kellnerin in der Breuninger Confiserie und war der Grund für seinen Absturz: Sie sei immer wieder nach Mallorca gefahren und habe ihn dort betrogen, so L. Das habe ihn fertig gemacht. Ein Grund, warum er nach längerer Drogen-Abstinenz wieder zu Joints gegriffen und in dieser Nacht die Kontrolle über seinen Konsum verloren habe.