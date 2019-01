Urteil in Düsseldorf: Millionenteure Immendorff-Affen gehörten Schweizer Galerie

Urteil in Düsseldorf

Düsseldorf Im Streit um 70 Affen-Skulpturen des Künstlers Jörg Immendorff hat das Düsseldorfer Landgericht einer Schweizer Galerie mehr als 1,6 Millionen Euro zugesprochen. Sie waren fälschlicherweise als Teil der Insolvenzmasse des Kunstberaters Achenbach versteigert worden.

Das Landgericht hat der Züricher Galerie St. Gilles 1,657 Millionen Euro zugesprochen. Zahlen muss der Verwalter der Insolvenz des Kunstberaters Helge Achenbach. Am Dienstag gab eine Richterin das Urteil bekannt. Trotz des hohen Streitwerts erschien keine der Parteien zur Urteilsverkündung – nur die Presse war reichlich vertreten.

Anschließend habe der Kunstberater Helge Achenbach die Skulpturen verkaufen sollen – und zwar als Kommissionsware. Als Achenbachs Firmen insolvent gingen, landeten die Skulpturen in der Insolvenzmasse. Als solche ließ sie der Insolvenzverwalter 2015 für mehr als 1,6 Millionen Euro versteigern. Als dann die Galerie den Verkaufserlös vom Verwalter forderte, weigerte sich dieser zu zahlen und forderte einen Eigentumsnachweis. Er legte sogar Rechnungen vor, mit denen er beweisen wollte, dass Achenbach zumindest einige der Affen gekauft habe. Doch das Gericht war am Dienstag überzeugt, dass es sich dabei um Scheinrechnungen für das Finanzamt handelt: In der Jahresbilanz der Kunstberatung Achenbach seien die Skulpturen nie als Eigentum aufgeführt worden.