Gastronomie in Düsseldorf Vegane Gerichte, aber ohne erhobenen Zeigefinger

Auf der letzten Seite der Karte heißt es übrigens „It’s just the beginning“, also „Es ist erst der Anfang“. Zadeh kündigt an: „Es soll nicht nur bei einem Urban Gorillas bleiben.“ Dass er nicht der einzige ist, der in Düsseldorf auf vegane oder vegetarische Küche setzt, sieht er locker. „Das ist ja keine Konkurrenz. Im Gegenteil: Es sollte viel mehr Restaurants dieser Art geben. Das ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung.“ Also doch ein bisschen Revolution.