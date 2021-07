Frank Sportolari ist tot : Ein Italo-Amerikaner aus Düsseldorf mit großem Herz

Düsseldorf Er war ein erfolgreicher Manager und sympathischer Mensch. Jetzt ist UPS-Deutschland-Chef Frank Sportolari nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Ein Nachruf.

Sportolari hatte ein gewinnendes Wesen. So wie er sich mit allen UPS-Fahrern duzte, bewegte er sich unkompliziert und sicher auf dem politischen Parkett. Gesellschaftliche Termine nahm er auf lokaler und nationaler Ebene wahr, und dass er 2018 zum Präsidenten der Amerikanischen Handelskammer (AmCham) in Deutschland gewählt wurde, passte zu seinem steten Einsatz für die transatlantischen Handelsbeziehungen.

Seit 1980 lebte der US-Amerikaner aus Chicago in Europa. 2011 kehrte er nach Deutschland zurück, wo er 1986 seine UPS-Karriere gestartet hatte. Er lebte in Gerresheim und pendelte zum Dienstsitz in Monheim und der deutschen UPS-Zentrale in Neuss.