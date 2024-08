App Nina hatte gewarnt Unwetter zieht an Düsseldorf vorbei

Über die gesamte Nacht hinweg blieb Düsseldorf aber von starken Unwetterschäden weitestgehend verschont. „Wir hatten keine deutlich vermehrten Einsätze beispielsweise wegen überfluteter Keller oder anderer größerer Schäden“, hieß es am Mittwochmorgen von der Feuerwehr. Das Unwetter sei an Düsseldorf vorbeigezogen. In Duisburg hingegen führte der starke Regen teilweise zu Überflutungen.